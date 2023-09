Santos volta da Data-Fifa com dois reforços, mas sem um titular

O Santos se prepara para encarar o Cruzeiro nesta quinta-feira (14), às 19h, na Vila Belmiro, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe volta a campo após a pausa para a Data-Fifa com mudanças no elenco do técnico Diego Aguirre. Afinal, o clube anunciou dois reforços, mas perdeu um de seus titulares.

Por necessidade no setor ofensivo, o Santos anunciou dois atacantes desde a derrota por 2 a 0 para o América-MG, o último jogo antes da Data Fifa. Chegaram ao clube o uruguaio Maxi Silvera e o colombiano Alfredo Morelos. O primeiro estava no Necaxa, do México, enquanto o segundo deixou o Rangers, da Escócia, para atuar no Alvinegro Praiano.

Contudo, o Peixe não precisou abrir os cofres para contratar os jogadores, já que a dupla estava sem contrato com os clubes. O Santos entendeu que era uma grande oportunidade de mercado para reforçar o elenco que vem brigando contra o rebaixamento.

Por outro lado, o técnico Diego Aguirre terá um desfalque importante para os próximos meses. Isso porque o zagueiro Alex, que vinha sendo titular absoluto pelo lado esquerdo da defesa do Santos, fraturou o tornozelo direito. Único canhoto do elenco para a posição, o defensor passou por cirurgia e não joga mais nesta temporada.

Assim, João Basso deve ganhar uma nova dupla de zaga. Como Joaquim vem atuando pela lateral direita, Messias pode ganhar um espaço no time titular. Contudo, Junior Caiçara já vem aprimorando a forma física e pode ganhar o setor, abrindo uma vaga como zagueiro.

