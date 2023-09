Coritiba x Bahia: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro depois da pausa para Data Fifa. Nesta quinta-feira (14), Coritiba e Bahia se enfrentam às 20h, no Couto Pereira, em partida válida pela 23ª rodada da competição. O jogo é um confronto direto na briga contra o rebaixamento e terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Coritiba?

Em péssima fase, o Coxa vem de uma sequência de cinco derrotas seguidas e precisa voltar a somar pontos com urgência para evitar o rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o torcedor do Coxa tem motivos para ficar confiante. A pausa para a Data Fifa foi um período bom para treinamento e fazer ajustes na equipe. Além disso, o Coritiba deve ter a estreia do atacante Slimani nesta quinta-feira. O Coxa também aproveitou os últimos dias da janela de transferências e contratou o volante grego Andreas Samaris e o atacante espanhol Jesé Rodriguez, ex-Real Madrid, para tentar ajudar o time nesta reta final de Brasileirão.

Diante do Bahia, o técnico Thiago Kosloski terá os desfalques do meia Matheus Bianqui, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, e do zagueiro Reynaldo, lesionado.

Como chega o Bahia?

O clube baiano também não vive um grande momento na temporada, mas a expectativa é de mudança. Dessa maneira, após a demissão do português Renato Paiva, o técnico Rogério Ceni assumiu o comando da equipe e vai fazer sua estreia pelo Tricolor nesta quinta-feira.

Por outro lado, o Bahia vem de um empate em casa contra o Vasco, outro concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Assim, expectativa é que Ceni mantenha a base do último trabalho, mas não poderá contar com o zagueiro Vitor Hugo, suspenso.

Coritiba x Bahia

23ª rodada do Brasileirão

Data e horário: quinta-feira, 14/09/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista (Natanael), Kuscevic, Henrique, Jamerson; Sebastian Gómez, Andrey, Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier, Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Léo Cittadini; Ademir, Rafael Ratão e Mingotti (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Onde assistir: Premiere

