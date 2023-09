Bragantino x Grêmio: escalações e onde assistir

O Brasileirão voltou. Bragantino e Grêmio se enfrentam, nesta quinta-feira (14), às 21h30, em partida válida pela 23ª rodada da competição. O jogo no estádio Nabi Abi Chedid movimenta a parte de cima da tabela e o clube de Bragança Paulista quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para seguir no pelotão de cima. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Como chega o Bragantino?

Com apenas uma derrota nas últimas cinco rodadas, o Bragantino ainda sonha com uma classificação para a Libertadores por meio do Brasileirão. O time é o atual 6º colocado, com 36 pontos, sendo apenas três a menos que o Tricolor gaúcho. Ou seja, um triunfo nesta quinta-feira pode segurar um adversário direto e colocar o clube do interior paulista na briga pela parte de cima da tabela.

Dessa maneira, é possível que o Bragantino tenha o desfalque de Léo Realpe, que estava com a seleção do Equador durante esta Data Fifa. Mas, a boa notícia da Data Fifa foi o retorno do volante Raul, que está reintegrado ao elenco após oito meses afastado por motivo de lesão. No entanto, o meia segue sem condições de ir a campo e será desfalque nesta quinta-feira.

Como chega o Grêmio?

Terceiro colocado com 39 pontos, o Grêmio está com um jogo a menos que seus concorrentes diretos pela parte de cima da tabela e ainda pode assumir a vice-liderança da Série A caso vença a partida desta quinta-feira e o duelo atrasado contra o Corinthians. A diferença do Imortal para o líder Botafogo é de 12 pontos, mas pode cair para nove.

Assim, o Tricolor aposta no bom momento da equipe e de Luís Suárez para ir em busca de mais uma vitória. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho vem de duas vitórias seguidas, ambas com gols do atacante uruguaio.

Além disso, o Grêmio terá o retorno do goleiro Gabriel Grando, que cumpriu suspensão antes da pausa e estava com a seleção olímpica. Fica a dúvida sobre as condições de Villasanti e Carballo, que representaram suas seleções durante a Data Fifa.

Bragantino x Grêmio

23ª rodada do Brasileirão

Data e horário: quinta-feira, 14/09/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Lucas Rafael (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Grêmio:

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere

