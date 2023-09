Namorada de Neymar mostra suíte onde será quarto de Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi, namorada do craque brasileiro Neymar, mostrou aos seguidores no Instagram o início das obras do quarto de Mavie.

Inicialmente, Biancardi filmou e postou, nos stories, a suíte onde será o quarto da pequena na casa dos pais dela. Evidentemente, Mavie terá mais de uma casa, afinal, Neymar, atualmente, mora na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal.

A influenciadora, aliás, estava bastante animada na filmagem e confirmou que vai apresentar a evolução das obras no local.

“Ah, e começou uma obrinha aqui em casa. Já queria fazer um quartinho pra Mavie, pra ela ter o cantinho dela quando a gente estiver aqui, na casa dos meus pais. E vou mostrando pra vocês também ao longo dos dias”, salientou.

Aliás, Bruna ainda falou sobre o planejamento para montar o quarto. O local já está com piso preparado para receber a pintura. Ela ressaltou que o lugar terá um banheiro ao lado, algo que vai proporcionar mais conforto para a pequena Mavie e para a família de modo geral.

Namorada de Neymar faz registro de gravidez

Enquanto Neymar servia a Seleção Brasileira, para os jogos contra Bolívia (vitória por 5 a 1) e Peru (vitória por 1 a 0), ambas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, Bruna Biancardi fez registros da gravidez.

Bruna utilizou o Instagram para fazer o registro nos stories. Ela postou uma foto com biquíni vermelho enquanto curtia a piscina em casa. “Hoje acordei com uma vontade de tomar sol”, postou ela e disse na sequência. “Olha que dia lindo. Está nublado, mas tudo bem, já estou de biquíni. Se ele aparece, vou tomar sol”, concluiu.

