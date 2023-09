São Paulo terá New Balance como fornecedora de material esportivo na próxima temporada

O São Paulo está próximo de anunciar seu novo fornecedor de materiais esportivos a partir de 2024. Com o fim do contrato com a Adidas, o clube paulista terá a New Balance para ocupar esta lacuna. O Tricolor já confirmou, aliás, que o vínculo com a fornecedora alemã não será renovado. A informação é do site “Máquina do Esporte”.

O anúncio oficial vai ocorrer somente após as eleições do São Paulo. A votação está marcada para acontecer no fim do ano. O atual presidente, aliás, Julio Casares, é candidato a um novo mandato.

Ao chegar ao São Paulo, a New Balance reforça sua estratégia de ampliar seus horizontes em terras brasileiras. Afinal, além do Tricolor, a empresa está também no Red Bull Bragantino. A ideia é ter um gigante brasileiro, e o São Paulo é o nome ideal na opinião dos gestores da fornecedora.

São Paulo critica Adidas

Em uma entrevista recente ao Programa “Roda Viva”, da TV Cultura, Casares falou, então, sobre sua insatisfação com a Adidas.

“Nossa fornecedora atual é uma grande marca, marca mundial. Mas, infelizmente, é de conhecimento que teve falhas terríveis. No plano ético, temos contrato até o final do ano. E claro que estamos conversando com outras marcas. Mas num plano diferente. O São Paulo tem que ser objeto de desejo dessa marca, quiçá que seja um contrato exclusivo no Brasil”, salientou.

Em outro momento, o presidente do São Paulo criticou a Adidas por fazer camisas parecidas para vários clubes do futebol brasileiro, afinal, também é fornecedora de Atlético, Cruzeiro, Flamengo e Internacional.

“Em uma camisa do Outubro Rosa, por exemplo, a marca faz a mesma camisa para meu clube e para outros clubes que ela patrocina, e muda só detalhes. Quero identidade visual, quero criação. Eu já tive isso com outra marca que foi um grande sucesso nos títulos do Campeonato Brasileiro de 2006, 2007 e 2008”, acrescentou Casares.

