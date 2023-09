Atacante Tiago Orobó ganha prêmio de jogador do mês na Coreia do Sul

Artilheiro da K-League 1 com 13 gols marcados, o atacante Tiago Orobó tem ainda mais motivos para comemorar. O brasileiro foi eleito o craque do mês de agosto da sua equipe, o Daejeon Citizen. No último mês, Orobó marcou seis gols em quatro partidas, tendo feito um hat-trick e também vencendo a disputa de gol mais bonito do mês na K-League. O brasileiro celebrou a premiação e agradeceu o reconhecimento.

“O nosso primeiro foco é sempre poder ajudar a equipe na busca pelos objetivos que são as vitórias. Mas, é sempre bom poder receber prêmios como esse, porque mostra que estamos trabalhando bem e fazendo o melhor para a equipe. Agradeço a todos que votaram, fiquei muito feliz e espero poder seguir desempenhando um bom papel e, quem sabe, poder ganhar novamente”, disse.

Restando quatro rodadas para o final da fase de classificação da K-League 1, o Daejeon, equipe do brasileiro ocupa a 8ª colocação e soma 37 pontos, quatro pontos a menos que o primeiro no G-6 de classificação para a fase final. Tiago falou sobre o momento da equipe e a projeção para a reta final da temporada.

“Estamos passando por um momento de instabilidade na tabela. A gente vem fazendo alguns jogos um pouco abaixo, até marcando muitos gols, mas também sofrendo alguns gols e, por isso, temos tido dificuldades em conseguir as vitórias. A nossa expectativa é de poder fazer uma boa reta final nesses últimos quatro jogos e buscar ficar entre os seis primeiros”, concluiu.

