Kleber Gladiador se defende nas redes sociais

O ex-atacante Kleber Gladiador se pronunciou de maneira oficial, em suas redes sociais, na terça-feira (12). Ele é acusado de agredir funcionários de uma loja de conveniência, em São Paulo.

Inicialmente, o ex-atleta ressaltou que apenas estava se defendendo e que ocorreu uma distorção dos fatos.

“Diante das diversas matérias de diversos sites e notícias nas redes de televisão, no último dia 03/9, três pessoas me agrediram. Apenas me defendi das agressões, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento, agredi qualquer funcionário (a) do estabelecimento, inclusive, nos vídeos, inexiste, de minha parte, qualquer agressão ou tentativa”, postou o jogador no primeiro momento.

Ele garante que vai provar a sua versão.

“Os fatos não foram como estão publicando por aí. Vou provar às autoridades, assim que for intimado a prestar esclarecimentos. Apresentarei a minha versão do que realmente ocorreu, agi em legítima defesa. Tenho testemunhas que corroboram a minha versão dos fatos”, concluiu.

No último dia 3, o Gladiador se envolveu em uma briga em São Paulo. Uma câmera o flagrou empurrando a mulher, em imagens divulgadas, primeiramente, pela Record TV. O antigo jogador de Palmeiras e Cruzeiro também teria acertado um soco em outro funcionário.

As imagens mostram Kléber entrando no local junto, a pelo menos, uma outra pessoa, inicialmente não identificada. Elas se envolveram em uma discussão, e a funcionária tentou impedir a entrada do ex-jogador na loja, mas ele respondeu com um empurrão. Posteriormente, a mulher procurou a Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex-jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.