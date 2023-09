Botafogo reencontra maior freguês para voltar a vencer fora de casa

Considerando o histórico dos confrontos, não há adversário melhor para o Botafogo retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, a partir deste sábado. Afinal, o Atlético-MG é o clube mais “freguês” do Glorioso entre os clubes tidos como grandes, especialmente no recorte deste século. O duelo acontece na Arena MRV, às 21h, e pode marcar o fim de um incômodo jejum para o técnico Bruno Lage fora de casa.

Até aqui, em cinco jogos fora de casa, Lage ainda não venceu. Foram quatro empates e uma derrota, para o Defensa y Justicia, que causaram a eliminação na Copa Sul-Americana. O rendimento também não é positivo, afinal, o time dependeu muito do goleiro Lucas Perri para segurar Cruzeiro e São Paulo. Antes, com Luis Castro e o interino Cláudio Caçapa, o Botafogo vinha de cinco triunfos consecutivos longe do “tapetinho”.

ESTATÍSTICAS HISTÓRICAS

No total, as equipes disputaram 43 partidas desde 2001, com 22 vitórias do Botafogo, dez empates e 11 triunfos do Galo. Foram, aliás, cinco eliminações em mata-mata, quatro delas seguidas pela Copa do Brasil. Nas duas últimas partidas, uma em Belo Horizonte e outra no Nilton Santos, os cariocas venceram: 1 a 0 e 2 a 0. No primeiro turno, Victor Sá e Matheus Nascimento marcaram os gols.

No retrospecto geral, há muita divergência entre sites especializados. Mas a vantagem do Botafogo, em todos, beira o dobro. Nenhum outro rival do eixo RJ-SP-MG-RS tem números inferiores assim contra o Glorioso. Outra curiosidade é que a média de gols costuma ser alta, com cerca de 2.5 por jogo. Por sinal, o empate em 5 a 5, em 1998, é uma das partidas com mais gols da história da competição.

Está ao lado de Vasco 6 x 4 Goiás, em 2003, e atrás apenas de Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI, em 1983, e Santos 9 x 2 Bahia, em 1968, época em que o torneio ainda era chamado de Roberto Gomes Pedrosa e não tinha o formato de todos contra todos.