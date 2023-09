Palmeiras adquire percentual do meia Jhon Jhon

O Palmeiras não fez nenhuma contratação na última janela de transferência, mas vem se esforçando para manter seus principais nomes do elenco. Até mesmo as suas joias, reveladas nas categorias de base. Assim, o Verdão decidiu aumentar sua porcentagem dos direitos econômicos do meio-campista Jhon Jhon.

Anteriormente, o Verdão possuía 50% dos direitos econômicos do jogador, o restante pertence ao Primavera, de Indaiatuba. Contudo, o Palmeiras abriu os cofres e adquiriu mais 20% do atleta. Os valores não foram revelados. A informação foi dada inicialmente pelo Nosso Palestra.

Nos últimos dias, Jhon Jhon renovou seu contrato com o Palmeiras até o final de 2027. Ele ainda tem 30% dos direitos econômicos ligados ao Primavera, mas o Alviverde não pensa em adquirir o restante neste momento.

O meio-campista tem 26 jogos nesta temporada, sendo 11 como titular. Ele ganhou espaço com Abel Ferreira e vem sendo cotado para ser um dos substitutos do atacante Dudu. O camisa 7 teve uma grave lesão no joelho direito e não joga mais nesta temporada.

Jhon Jhon é um dos sete jogadores formados na base do Palmeiras com mais de 450 minutos em campo na temporada. A meta é um dos objetivos que o clube tem anualmente para intensificar a transição e utilização dos jovens no time profissional.

Agora, o jovem jogador espera ganhar uma chance na próxima partida. Afinal, o Palmeiras encara o Goiás nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

