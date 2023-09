Vasco e Ministério Público assinam acordo por fim da interdição de São Januário

A dramática novela para a liberação de São Januário, enfim, acabou. No início da tarde desta quarta-feira, Vasco, Ministério Público e Prefeitura do Rio assinaram um acordo que visa extinguir o processo judicial e, consequentemente, encerra a interdição do estádio para o público. Com isso, tudo indica que a partida entre o Cruz-Maltino e o Coritiba, no dia 21, terá a presença de torcida.

Após 83 dias de punição, foi necessária a elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o clube compromete-se a verificar uma série de medidas de segurança e reestruturação interna e externa.