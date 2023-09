Cruzeiro tem desfalque importante para o duelo contra o Santos

O Cruzeiro não poderá contar com o atacante Rafael Elias, o Papagaio, no jogo contra o Santos, nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília). O atacante se lesionou durante o treinamento, em uma disputa de bola, nos trabalhos comandados por Zé Ricardo. Aliás, o clube confirmou a informação em comunicado à imprensa.

“O Cruzeiro informa que o atleta Rafael Elias sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, durante treinamento na Toca da Raposa II. A indicação para o caso é de tratamento conservador, já iniciado no Departamento de Saúde do Clube”.

O tempo de recuperação não foi informado pelo clube.

Rafael Papagaio foi anunciado pelo Cruzeiro no fim de julho. Ele chegou e rapidamente assumiu a titularidade, diante do momento vivido pelos atacantes da Raposa. Até agora, ele fez cinco jogos e marcou um gol. O vínculo dele com o clube celeste é até o fim de 2026.

Gilberto é opção para o Cruzeiro

Sem Gilberto, a tendência é que Zé Ricardo coloque em campo Gilberto. Aliás, em sua chegada, o treinador elogiou o atacante e salientou que deseja recuperar a confiança do atleta.

“Se a gente fizer um recorte para há um tempo atrás, metade das equipes da série A estariam buscando o Gilberto como o seu centroavante. Ele é um jogador que sabe fazer gol, com faro de gol. Eu tenho certeza que vai partir muito mais dele recuperar a confiança para que ele volte a ter as oportunidades e volte a marcar”, disse o treinador que confirmou que espera ver o atacante focado.

“Do que depender de mim, eu vou estar ao lado dele com certeza, porque é o nosso papel. Não podemos descartar nenhum jogador, são todos ativos do clube, e por isso vamos dar isonomia de tratamento para todos. Se ele fizer por merecer, no seu dia a dia, mostrar que está querendo, vai ser natural que volte a jogar”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.