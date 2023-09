São Paulo não perde no Beira-Rio há quatro anos

O São Paulo encara o Internacional nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Beira-Rio, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem um jejum para quebrar e manter. Afinal, o time de Dorival Júnior ainda não venceu fora de casa na competição. Contudo, o Soberano também não sabe o que é perder na casa do Colorado, há quatro anos.

A última vez que o Tricolor perdeu para o Colorado, jogando no Beira-Rio, aconteceu no dia 7 de setembro de 2019. Na ocasião, a partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão daquela temporada, terminou 1 a 0 para o Internacional, com um gol de pênalti de Rafael Sóbis. Desde então, foram três partidas, com uma vitória do São Paulo e dois empates.

Em 2020, o embate terminou em igualdade por 1 a 1, tentos anotados por Thiago Galhardo, para os mandantes, e Luciano, para os visitantes. No ano seguinte. sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor venceu por 2 a 0 com gols de Rigoni e Igor Gomes.

Já no ano passado, os clubes realizaram uma partida eletrizante pela 18ª rodada. Com cinco gols marcados apenas no primeiro tempo, o confronto terminou empatado por 3 a 3. Pedro Henrique duas vezes e Edenílson marcaram para o Colorado. Já pelo lado paulista, Nikão também duas vezes e Luciano, marcaram para o Tricolor.

Retrospecto entre São Paulo e Internacional no Beira-Rio

O duelo entre São Paulo e Internacional também possui um retrospecto equilibrado no Beira-Rio. Os times se enfrentaram 41 vezes no estádio em Porto Alegre, com 15 vitórias coloradas e 13 triunfos tricolores, além de 13 empates.

Agora, as equipes se enfrentam para se recuperar no Brasileirão. Afinal, o São Paulo não vence há seis jogos e não conseguiu somar três pontos fora de casa. Por outro lado, o Internacional não sabe o que é vitória na competição, há 10 partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook