Vasco tem posições em aberto no ataque e testa novo esquema com Payet

Em momento de recuperação na temporada, o Vasco vê novas possibilidades de time titular e formações táticas se abrirem. Afinal, o grande reforço da última janela, Payet, estreou contra o Bahia e tem aprimorado a forma física para entrar na equipe. No entanto, a participação do francês desde o início, mudança esperada de olho no Fluminense, pode provocar mudanças no esquema ofensivo.

Antes do camisa 10, o Cruz-Maltino já via em seu elenco disputa acirrada por duas das três posições do ataque. No contexto atual, Gabriel Pec e Serginho parecem ter maior confiança do técnico Ramón Díaz e compuseram o trio ao lado de Vegetti em três rodadas. Por outro lado, duas peças perderam espaço: Figueiredo e Orellano, que ganhou oportunidades logo no começo de trabalho do treinador.

Aliás, outro jogador que não convenceu o comandante, até aqui, foi Alex Teixeira. O camisa 7 da Colina entrou apenas em uma das sete partidas com Díaz, na metade final do segundo tempo da derrota para o Palmeiras. Por isso, se depara com a falta de prioridade dentro do grupo e parece estar no fim desta fila. O mesmo acontece com Rossi, à disposição nas últimas três rodadas e utilizado somente em uma, vindo do banco. O caso do Búfalo, porém, tem a ver com a condição física, tanto que não teve folga, junto com Payet, no início da paralisação da Data-Fifa.

FIM DOS PONTAS?

Essa oscilação de peças do ataque, por sinal, pode ser o caminho para Payet se encaixar como titular. Após passar a primeira etapa na reserva, o francês entrou no intervalo do empate com o Bahia, no lugar de Serginho, e melhorou o rendimento do Vasco. Inclusive, o esquema também sofreu alteração e o time atuou sem pontas, com Sebastián Ferreira no lugar de Pec. Assim, existe chance de a formação ir do 4-3-3 ao 4-2-3-1. Na goleada em jogo-treino contra o São Cristóvão, aliás, essa estrutura foi testada.

Ramón Díaz promoveu a estreia de seu novo camisa 10 na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Chegou, dessa forma, a 30 atletas utilizados desde o início da sua passagem. São sete jogos à frente do Cruz-Maltino com a clara decisão de rodar o grupo a fim de tentar encontrar a equipe ideal. Por exemplo, Léo Jardim, no gol, e Lucas Piton, na lateral esquerda, foram as únicas posições que não tiveram modificações.

30 JOGADORES UTILIZADOS POR RAMÓN:



GOLEIRO:

Léo Jardim (7 jogos)

LATERAIS:

Puma (5 jogos, 1 titular), Paulo Henrique (1 jogo, 0 titular), Gabriel Dias (1 jogo, 0 titular), Robson (4 jogos, 4 titular) e Lucas Piton (7 jogos, 7 titular)

ZAGUEIROS:

Medel (7 jogos, 5 titular), Maicon (3 jogos, 2 titular), Capasso (2 jogos, 1 titular), Miranda (3 jogos, 2 titular), Léo (5 jogos, 5 titular) e Zé Vitor (1 jogo, 0 titular)

MEIO-CAMPO

Jair (4 jogos, 2 titular), Zé Gabriel (5 jogos, 5 titular), Marlon Gomes (5 jogos, 1 titular), Galarza (1 jogo, 0 titular), Carabajal (2 jogos, 0 titular), Paulinho (5 jogos, 5 titular), Praxedes (5 jogos, 5 titular) e Payet (1 jogo, 0 titular)

ATACANTES

Gabriel Pec (7 jogos, 6 titular), Orellano (5 jogos, 3 titular), Serginho (4 jogos, 3 titular), Erick Marcus (1 jogo, 0 titular), Alex Teixeira (1 jogo, 0 titular), Figueiredo (3 jogos, 2 titular), Rossi (1 jogo, 0 titular), Rayan (1 jogo, 0 titular), Ferreira (5 jogos, 3 titular) e Vegetti (4 jogos, 3 titular)

JOVENS SEM ESPAÇO

Apesar de útil ao Vasco no primeiro semestre do ano, Erick Marcus ficou totalmente sem espaço com a chegada de Ramón Díaz. Tanto é que nos sete duelos em que comandou os cariocas, o atacante entrou apenas em um deles, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Januário, há um mês. Já diante de Bahia, Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians, sequer integrou a lista de relacionados.

Nesta Série A, o atacante de 19 anos teve atuação de destaque no 1 a 1 com o Coritiba, fora de casa, no dia 11 de maio. Naquela quinta-feira, veio do banco por escolha de Mauricio Barbieri e balançou as redes aos 35 do segundo tempo. O gol, seu primeiro e único no Brasileirão, evitou a derrota no Couto Pereira. De lá para cá, contribuiu muito pouco com a equipe.

Aliás, o afastamento dos jogadores mais jovens é uma marca do início do trabalho do técnico argentino. Em meio à situação dramática do Vasco na tabela, Ramón priorizou os reforços e os atletas mais calejados. Com isso, além de Erick Marcus, nomes como Miranda, Mateus Carvalho, Barros e Rayan não vêm tendo chances, apesar de já terem sido titulares no primeiro turno.

