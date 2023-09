Zico deposita confiança em Sampaoli, exalta ídolos e fala sobre a final

Zico, o eterno camisa 10 da Gávea, falou sobre o momento do Flamengo em semana que antecede a grande decisão da Copa do Brasil. Ao “Goal”, o ex-jogador respondeu sobre as críticas acerca do trabalho do técnico Jorge Sampaoli. Para ele, é necessário que as pessoas entendam a cultura e o seu modo de ser para que, assim, possam ajudá-lo. Zico, então, depositou confiança no argentino.

“Ele é mais fechado. O que eu sinto dele e já senti outras vezes é a importância que ele dá para o futebol brasileiro, o futebol sul-americano. A forma como ele gosta, como ele sente o quanto poderia ser maior ainda, o futebol brasileiro, argentino, chileno, colombiano. Você nota que ele gosta desse tipo de futebol. Ele gostaria que os times entendessem isso e jogassem dessa forma. Eu senti esse amor dele pelo futebol brasileiro, a vontade de trabalhar e ter sucesso no futebol brasileiro”, disse Zico.

“Tomara, tomara (que ele dê a volta por cima). A gente torce para que isso aconteça. Lógico que, muitas vezes a postura dele dentro do jogo, a forma como ele lida, a forma como ele está no dia a dia, muitas vezes as pessoas não compreendem, é uma cultura que às vezes as pessoas não entendem, tem que compreender para ajudar ele a ter sucesso”, completou o Galinho. Flamengo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem Zico e a idolatria de Gabigol Zico nunca escondeu a sua admiração por Gabigol, bicampeão da Libertadores pelo Flamengo. Para ele, o atacante tem como essência a raça e a vontade de ganhar, características que, para o Galinho, refletem o perfil de jogador do time carioca.

“Eu gosto muito dele, sou fã dele. Aliás, eu acho que ele consegue transmitir dentro de campo aquilo que é ser jogador do Flamengo. A entrega, a vontade, a gana dele. E vai passar por momentos de dificuldades, o que é normal. Sempre tratei e ele me trata com muito carinho, a gente tem um bom relacionamento e eu torço muito por ele, para que ele continue dando alegrias ao torcedor do Flamengo”, detalhou.

Admiração por Bruno Henrique

Além de compartilharem os postos de ídolos do Flamengo, Zico e Bruno Henrique têm em comum difíceis passagens em suas carreiras: grave lesão no joelho direito. Assim, o maior nome da história do Rubro-Negro falou sobre o processo de recuperação do camisa 27 e o quanto gosta do jogador.