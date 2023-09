Após acordo com MP, Vasco deseja mandar jogo com São Paulo em São Januário

O Vasco quer a partida contra o São Paulo, no dia 7 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário. Nesta quarta-feira (13), o clube, o Ministério Público e a Prefeitura do Rio assinaram acordo para acabar com a interdição do estádio. Tal medida passa, portanto, a liberar a presença de público. Mas o Gigante da Colina precisa tirar o jogo do Mané Garrincha, em Brasília, para onde levou o mando enquanto permanecia a decisão anterior da Justiça.

Em entrevista na sede da Procuradoria-Geral do MP-RJ, o CEO cruz-maltino, Lúcio Barbosa, confirmou a intenção em trazer o duelo à Colina Histórica. Afinal, o próprio técnico Ramón Díaz e os jogadores deixaram claro, até mesmo publicamente, a vontade de atuar no caldeirão. O dirigente ainda revelou, inclusive, que a ideia é mandar todos os confrontos da Série A em casa, a partir de agora.

“Nós tínhamos ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo contra o São Paulo, existe um regulamento. Então conversamos com a CBF, conversamos com a arena. A gente tinha prazos, por isso indicamos o jogo (para Brasília). Até então, São Januário estava interditado. Mas, a partir de hoje, com São Januário aberto para público, nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos no Maracanã”, disse.

VASCO X CORITIBA COM TORCIDA

O acordo entre Ministério Público e Vasco, já aprovado, passará por homologação e será entregue ao Tribunal de Justiça do Rio. Assim, o processo terá sua extinção, bem como a liminar que impede a volta dos torcedores ao estádio. Por sinal, o retorno dos vascaínos deve acontecer justamente em um confronto direto no Brasileiro, dia 21, quinta-feira, contra o Coritiba. A bola rola às 19h, pela 23ª rodada da competição.

