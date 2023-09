Mesmo regularizado, Dalbert ainda espera para estrear no Inter

Ainda não será nesta quarta-feira (13) que Dalbert fará sua estreia pelo Internacional. O meia e lateral canhoto já está regularizado, mas ainda não ficará à disposição do técnico Eduardo Coudet para o confronto diante do São Paulo, às 21h30, pelo Brasileirão.

Dalbert ainda sente a falta de ritmo de jogo e, portanto, passará por mais alguns dias de condicionamento físico. Quando estiver com a condição aprimorada, passará a figurar entre os relacionados da equipe colorada. Vale lembrar que ele não joga uma partida oficial há mais de um ano. Em maio de 2022, ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, quando ainda estava atuando no Cagliari, da Itália.

Embora, em sua apresentação, tenha afirmado estar pronto para jogar, Dalbert, de 30 anos, terá que esperar mais alguns dias para isso. A tendência é que fique disponível na quinta-feira da próxima semana, quando o Internacional enfrenta o Athletico-PR. Posteriormente, ainda há o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, diante do Fluminense: outra oportunidade para o lateral.

