Atlético planeja faturar R$ 14 milhões com Manto da Massa

O Atlético projeta faturar muito dinheiro com o lançamento da quarta edição do Manto da Massa, camisa feita de torcedores para torcedores. A diretoria acredita que vai receber cerca de R$ 14 milhões na nova edição. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola.

A última edição do concurso rendeu ao clube R$ 12 milhões. Os investidores do Galo, no entanto, acreditam em maior renda. A tendência, aliás, é que o valor da venda para o consumidor final também fique maior na atual edição.

Vale ressaltar que até à última edição os modelos eram entregues pela antiga fornecedora LeCoq. É certo, todavia, que a Adidas, atual fornecedora de materiais esportivos, não será responsável pela camiseta. No entanto, a empresa não veta.

Para a próxima edição do Manto da Massa, quatro empresas estão interessadas em assinar a linha: Volt, Bomache, Tecnotextil e Braziline. No entanto, existe a possibilidade de ser uma marca própria.