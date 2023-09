Perri folga após Seleção Brasileira, mas vai enfrentar Atlético-MG

Lucas Perri ganhou a quarta-feira (13) de folga no Botafogo após voltar da Seleção Brasileira na Data-Fifa. Afinal, o goleiro desembarcou no Rio de volta do Peru ainda durante a madrugada e vai aproveitar o dia para descansar. O camisa 12, por sinal, sequer entrou em campo nas Eliminatórias, mas acumula desgaste pelas viagens a Belém e Lima. Ele retorna aos treinos nesta quinta (14) e integra a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, no sábado (16), às 21h, pela Série A.

No entanto, a comissão técnica conta com a presença do jogador no time titular para pegar o Galo, na Arena MRV. Apesar do pouco tempo de preparação e falta de minutagem pela Amarelinha, há confiança de que Perri tenha ritmo de jogo suficiente e esteja à disposição de Bruno Lage. Aliás, os preparadores físicos do Alvinegro montaram trabalhos especiais para que o arqueiro recupere o tempo perdido.

No temporada, o goleiro é um dos principais jogadores do Botafogo, com grande parcela de responsabilidade pela liderança isolada do Brasileiro. O Glorioso, inclusive, tem a melhor defesa do campeonato – foram apenas 13 gols sofridos -, números que o levaram a ser convocado pelo técnico Fernando Diniz. Além da própria oportunidade de momento, claro, após lesão e corte de Bento, do Athletico-PR.

