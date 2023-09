Calegari sofre lesão grave e fica com futuro indefinido

Calegari sofreu um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O lateral, assim, acabou criando um problema nas Laranjeiras. O jogador, afinal, pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Los Angeles Galaxy até dezembro deste ano. O time americano, no entanto, tinha intenção de comprá-lo no fim da temporada. A informação é do “ge”.

Situação de Calegari

O lateral se contundiu na partida entre Los Angeles Galaxy e Houston Dynamo, realizada no dia 2 de setembro. O jogador, assim, realizará uma cirurgia na próxima sexta-feira (15) e está fora da fase restante da temporada. A recuperação do atleta, afinal, deve demorar por volta de seis meses.

O time americano estava interessado na contratação de Calegari. O valor da compra era de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões). A lesão do lateral, contudo, acabou sendo um empecilho nos planos. Los Angeles Galaxy e Fluminense, portanto, devem renegociar esta situação no fim do ano.

O lateral vinha sendo um dos destaques do Los Angeles Galaxy. O jogador era titular absoluto da posição e querido pelos torcedores. O time, no entanto, não vive um bom momento na temporada. A equipe, afinal, está na penúltima colocação da MLS, com apenas 30 pontos conquistados.

Calegari é formado nas categorias de base do Fluminense e tem contrato até dezembro de 2025. O lateral disputou 86 jogos pela equipe tricolor, marcou um gol e conquistou dois títulos do Campeonato Carioca.

