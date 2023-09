Flamengo divulga informações sobre venda de ingressos para a final no Morumbi

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira (13) como será a venda dos ingressos para a torcida visitante para o jogo do dia 17, contra o São Paulo, no Maracanã. A comercialização para os rubro-negros começará na quinta-feira, às 14h. O ingresso para a decisão custará R$ 700 (inteira).

Para garantir o bilhete para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, o torcedor do Flamengo precisará acessar o site totalacesso.com. Após efetuar a compra, será necessário trocar o ingresso digital pelo físico. No Rio de Janeiro, a loja Espaço Rubro-Negro, na Gávea, sede social do clube, disponibilizará a troca. O período será de 20 a 22 de setembro, das 10h às 17h.

Em contrapartida, também será possível realizar a troca em São Paulo. Assim, o ponto físico será no portão 7 do Estádio do Canindé. A troca será feita no dia 23 (sábado), das 10h às 17h; e no dia 24 (domingo), das 10h às 16h.

São Paulo deve bater recorde de bilheteria na final da Copa do Brasil

Preço dos ingressos: São Paulo copia Flamengo

Após o Flamengo elevar o valor dos ingressos para o jogo de ida, no dia 17, no Maracanã, o São Paulo colocou o preço para a torcida visitante na mesma proporção. Posteriormente ao anúncio do clube carioca, o presidente do Soberano, Julio Casares, provocou o adversário.

“Hoje, o São Paulo é o clube mais popular do Brasil. Nós tínhamos essa preocupação de incluir os torcedores e criamos o setor popular 1, que fica atrás do gol do portão de entrada, e o setor popular 2, que é coberto, com preços diferentes, mas acessíveis. Juntando os dois setores, são 14 mil lugares, que é algo extraordinário para que essa população que vinha ao estádio muito pouco, possa vir mais, porque vir ao estádio é custoso. Ingresso, transporte, lanche… O São Paulo observou isso”, disse Casares.

