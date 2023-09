Bruno Méndez corre contra o tempo para reforçar o Corinthians

O zagueiro paraguaio Bruno Méndez está em meio a uma verdadeira maratona, nesta quarta-feira (13), para poder reforçar o Corinthians no jogo contra o Fortaleza. Horas depois de estar com a seleção de seu país nas Eliminatórias da Copa do Mundo, ele viajou logo para São Paulo, afim de encontrar o restante da delegação que embarca ainda nesta quarta para a capital cearense.

Méndez não jogou pelo Paraguai contra a Venezuela, em Maturín. Sua equipe perdeu por 1 a 0, mas o zagueiro viu tudo do banco de reservas. Após o jogo, ele foi da cidade venezuelana para Caracas, capital do país, partindo em seguida para São Paulo. Ele chegou a Guarulhos às 13h, a tempo, portanto de encontrar-se com o restante da delegação corintiana. Ao todo, foram quase sete horas de vôo para o zagueiro.

Anteriormente, era até pouco provável que Bruno Méndez estivesse disponível. Por outro lado, o também paraguaio Matias Rojas não chegará a tempo. Devido a questões logísticas, o meia-atacante só estará em São Paulo a partir do fim de semana. Assim, é baixa certa para enfrentar o Fortaleza, às 19h desta quinta, na Arena Castelão.

