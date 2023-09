Jogadores do Vasco celebram fim da interdição de São Januário: ‘Nossa casa’

O Vasco, enfim, conseguiu o acordo com Ministério Público e Prefeitura do Rio para extinguir o processo judicial que impedia a liberação do público em São Januário. Com o fim da interdição, nesta quarta (13), alguns jogadores participaram de um vídeo divulgado no canal do clube no Youtube, e falaram sobre a importância de atuar na Colina Histórica.

“Jogar em São Januário para mim é fantástico. Todo mundo sabe a identificação que eu tive com o clube e a torcida. Estou muito feliz de estar aqui. Quando eu vinha jogar contra o Vasco já sentia esse algo diferente. Agora, estou vestindo a camisa e estou muito feliz – disse Léo.

“Um estádio quase centenário, que tem muita história. A gente se sente muito bem jogando em São Januário. É a nossa casa. E acredito que a atmosfera da torcida e dos estádio em si nos ajude e vai nos ajudar muito ainda este ano”, salientou Lucas Piton.

APOIO DA TORCIDA E ‘ATMOSFERA INCRÍVEL’

Além de Léo e Lucas Piton, Gabriel Pec e Puma Rodríguez também participaram do vídeo divulgado pelo VascoTV. O atacante relembrou seu início de carreira, quando brincava e jogava bola em São Januário, bem antes de se tornar um jogador profissional

“Uma emoção muito grande para mim, pois sou cria daqui (Vasco). Estou no clube desde os 8 anos. Eu me lembro que passava quase o dia todo em São Januário porque eu vinha de Petrópolis muito cedo com minha mãe. E lá foi meu parque de diversão, pois ficava brincando com meus amigos pique-pega, polícia e ladrão, pique-esconde, até dar a hora do treino. Hoje posso estar jogando lá, dar alegria ao torcedor dentro daquele campo. No estádio tenho um carinho muito grande e é minha segunda casa – frisou Gabriel Pec.

“É uma alegria muito grande. Algo lindo aproveitar daquela atmosfera, da forma como a torcida apoia. É algo incrível. A verdade é que é um privilégio jogar lá. Isso me deixa muito contente – concluiu Puma.

FIM DA INTERDIÇÃO

Cabe salientar que o estádio ficou 83 dias interditado em virtude dos incidentes depois do revés para o Goiás. Contudo, o clube elaborou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e se comprometeu a realizar mudanças significativas na segurança dentro e fora da Colina. Dentre elas, está a implementação da biometria no acesso ao estádio.

A reunião contou com as presenças do prefeito Eduardo Paes, torcedor do Vasco, do presidente institucional, Jorge Salgado, do seu vice geral, Carlos Roberto Osório, e do CEO da SAF, Lúcio Barbosa, além dos advogados do clube.

O acordo será encaminhado para a homologação pela Justiça Estadual. Tudo indica, portanto, que o duelo com o Coritiba, no próximo dia 21, às 19h, contará com a presença do público. Antes disso, os comandados de Ramón Díaz entram em campo neste sábado (16), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Fluminense, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

