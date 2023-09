Lyon encaminha contratação de Fabio Grosso

Após demitir Laurent Blanc na última segunda-feira (11/9), o Lyon está próximo de anunciar um novo treinador para temporada. O clube, afinal, formalizou uma proposta por Fabio Grosso. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Nicolò Schira.

O Lyon, assim, ofereceu um contrato até 2025. As negociações estão em andamento. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, as partes entraram em acordo e apenas detalhes separam uma assinatura. A novela deve ter um desfecho nos próximos dias.

Momento do Lyon

O clube busca rapidamente um novo treinador no mercado. O time, afinal, vive seu pior momento na história. A equipe está na última colocação do Campeonato Francês com apenas um ponto conquistado em quatro rodadas.

Fabio Grosso está com 45 anos. O treinador pertencia ao Frosinone na temporada passada e atualmente está livre no mercado. Como jogador, teve passagens por Juventus, Lyon e Inter de Milão, além de convocações para Seleção Italiana.

O Lyon entra em campo no próximo domingo (17), diante do Le Havre, às 15h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, pelo Campeonato Francês. O time de John Textor, assim, busca uma vitória para tentar sair da última posição.

