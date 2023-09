No olho do furacão, Antony curte piscina em São Paulo

Antony está no meio de um turbilhão. Acusado de agredir a ex-namorada, afastado do Manchester e desconvocado da Seleção por Fernando Diniz, ele tem curtido com os amigos. Ele foi flagrado numa piscina de um condomínio em Alphaville, em São Paulo, aproveitando os dias de sol.

O jogador veio para o Brasil para se apresentar à Seleção para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, acabou cortado pelo treinador e não retornou à Inglaterra. Nas redes sociais, porém, fãs do jogador divulgaram fotos do jogador aproveitando a uma piscina na última terça-feira (12).

Em maio deste ano, A DJ e influencer Gabriela Cavallin fez um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia da Mulher, em São Paulo. Ela acusa Antony de agressão física e moral. Gabriela também o denunciou à polícia inglesa, já que parte dos ataques teria ocorrido naquele país.

Já a bancária Ingrid Lana também diz ter sido agredida pelo jogador. Ela afirma que sofreu tentativa de abuso quando esteve na Inglaterra para acordar uma negociação sobre o envio de remessas internacionais do dinheiro do jogador para o Brasil.

Para se defender das acusações de Lana, o atacante Antony divulgou nas redes sociais conversas entre eles. O atacante, no entanto, afirma que sua suposta amante o agrediu.

“Ela tentou ter relação comigo e eu não quis. Ela me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça”, salientou em post nas redes sociais.

