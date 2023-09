Leila Pereira obtém medida protetiva contra chefes de organizada

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, obteve nesta quarta-feira (13) uma medida protetiva para proteger-se de líderes de uma das torcidas organizadas do clube. Ela recebeu ameaças de perfis fakes durante uma live que ocorria durante o protesto da Mancha Alvi-Verde, em junho. A manifestação aconteceu na porta da Crefisa, empresa da qual Leila é dona. Os três líderes da organizada foram responsabilizados.

A decisão partiu do juiz Fabrício Reali Zia. De acordo com ela, o presidente da Mancha, Jorge Luis Sampaio Santos, e os vice-presidentes Thiago Melo, o Pato Roko, e Felipe de Mattos, o Fezinho, não podem ter contato com Leila. Eles precisam manter uma distância mínima de 300 metros da dirigente, podendo ser alvo de prisão preventiva caso não respeitem a medida.

Ainda de acordo com o juiz, a live foi postada por um dos líderes da organizada em seus perfis pessoais. Nela, havia mensagens ameaçadoras contra Leila Pereira, como “Se me arrumar uma arma, eu mato a Leila”, “Leila deveria ser espancada com barras de ferro” e “Tem que quebrar a sede da Crefisa”, entre outras.

Leila entrou com a denúncia em agosto, pedindo a medida protetiva. Mas, além dos três líderes da Mancha, outros 19 perfis de usuários do Twitter e do Instagram estão sob investigação. A suspeita é de que tenham sido os responsáveis diretos pelas ameaças de então, contra a presidente do Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.