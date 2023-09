Torcida faz petição e quer estátua de Waldo nas Laranjeiras

Após um jornalista produzir, por conta própria, uma estátua do ex-jogador Waldo, torcedores do Fluminenses iniciaram campanha para o clube colocar o monumento dentro das Laranjeiras. Uma petição está circulando nas redes sociais para que a diretoria do Tricolor carioca faça essa homenagem ao maior artilheiro da história do clube, o “quebra balizas”, como era conhecido. A informação é do site “Netflu”.

Em 403 partidas com a camisa do Fluminense, Waldo marcou 319 gols, nenhum de pênalti.

O responsável pela estátua é o jornalista e escritor Valterson Botelho. Segundo ele, a sua ideia é doar a arte ao Fluminense. Ou seja, o clube não teria que pagar pela escultura. Além disso, o mesmo garantiu que o presidente Mário Bittencourt já sabia da existência da homenagem.

Aliás, a escultura conta com a exata altura do ex-jogador, 1,79m. Revelado pelo Fluminense, jogou no clube de 1954 até 1961, conquistando diversos títulos com a camisa tricolor. Posteriormente, foi jogar no Valencia e no Hércules, ambos do futebol espanhol. Além disso, Waldo também vestiu a Amarelinha, em 1960.

Veja trecho da petição

“Waldo é um dos nomes eternos do Fluminense. Fez muito pelo clube, detém um recorde de gols há mais de 60 anos e muito dificilmente será superado. Por tudo que fez para o Tricolor, sua estátua na sede do clube é a mínima e justa homenagem que pode ser feita a quem, com seus gols, ajudou em muito a escrever a história de um dos maiores clubes de futebol do planeta.”

