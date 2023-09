Fluminense goleia o Corinthians na Copa do Brasil Sub-20

O Fluminense mostrou muita personalidade e conseguiu uma grande goleada diante do Corinthians por 4 a 0. As duas equipes, afinal, se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (13), no Vale das Laranjeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Primeiro tempo

Os Moleques de Xerém mostraram muito volume logo no começo do jogo. Assim, Arthur marcou de pênalti aos 29 minutos. Em seguida, Kauã Elias ampliou com um golaço. O Timão tentava encontrar espaços atacar em velocidade, mas era neutralizado pelos jogadores tricolores dentro de campo.

Segundo tempo

O Fluminense não se acomodou depois da vantagem e continuou partindo para cima do Corinthians. Aos 14 minutos, Arthur emendou um chute firme e estufou as redes novamente. Na sequência, Isasc fez fila na entrada da área e rolou para Kauã Elias empurrar. A equipe tricolor, assim, venceu sem dificuldades no Rio de Janeiro.

Corinthians x Fluminense

As duas equipes, enfim, se reencontram na próxima terça-feira (19), no Parque São Jorge, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Os Moleques de Xerém, assim, podem perder por até três gols de diferença para avançar na competição.

