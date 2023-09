Santos x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (14), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes será na Vila Belmiro, casa do time santista, às 19h. Cinco pontos separam as equipes, ambas na parte de baixo da classificação. O Peixe, na zona do rebaixamento, tem 21 pontos. Em contrapartida, a Raposa, que não vence há oito jogos, soma 26.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Santos e Cruzeiro.

Como está o Santos

O técnico Diego Aguirre contará com dois reforços para enfrentar o Cruzeiro. Afinal, o uruguaio Maxi Silvera e o colombiano Alfredo Morelos, contratados pelo clube durante a Data-Fifa, estão à disposição do treinador para a partida. Eles, no entanto, deverão iniciar o confronto no banco de reservas.

Em contrapartida, o técnico não terá o zagueiro Alex, que sofreu uma lesão no tornozelo direito e não joga mais nesta temporada. Assim, a expectativa é que Messias entre em seu lugar.

Como está o Cruzeiro

Aliás, a partida na Vila Belmiro marcará a estreia do técnico Zé Ricardo no Cruzeiro. Para o embate contra o Santos, ele não terá o atacante Rafael Elias (Papagaio) à disposição. O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Além disso, Robert e Fernando Henrique, que vinham sendo relacionados com Pepa, ex-treinador da Raposa, ficaram fora da lista para a partida desta quinta-feira. Como não estão lesionados, as ausências são por escolha técnica.

SANTOS X CRUZEIRO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14/9/2023, às 19h

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima (Nonato); Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Castan e Marlon; Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado (Vital); Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Gilberto (Wesley). Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

