Flamengo x Athletico-PR, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 20h

Após a parada para a Data-Fifa, o Brasileirão volta com tudo nesta quarta-feira (13/9) e um com um duelo na parte de cima da tabela, Flamengo x Athletico. O Mengo reassume a vice-liderança em caso de triunfo; o Furacão entra no G6 se conseguir os três pontos. O Rubro-Negro é o mandante, mas como o Maracanã está sendo tratado para a final da Copa do Brasil (jogo de ida, entre Fla e São Paulo), este duelo será em Cariacica e começa às 21h30 (de Brasília). Para não perder nenhum detalhe deste clássico entre Rubro-Negros, a “Voz do Esporte” preparou uma cobertura completa. A transmissão começa às 20h e terá o comando e a narração de Diego Mazur.

Além da narração de Diego Mazur, a transmissão terá os comentários de Diogo Martin e as reportagens ficam com Rogério Souza. Não deixe de acompanhar a narração-raiz da “Voz do Esporte”.

