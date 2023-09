Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Fortaleza nesta quinta-feira (14), às 19h, na Arena Castelão, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o oitavo colocado, com 32 pontos e tenta entrar no grupo de classificação para a próxima Libertadores. Por outro lado, o Timão está na 13° posição, com 26 pontos e quer se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Como chega o Fortaleza?

O técnico Juan Pablo Vojvoda deverá ter duas novidades para enfrentar o Corinthians. Afinal, os atacantes Marinho e Calebe devem voltar a lista de relacionados. O primeiro retorna após cumprir suspensão, enquanto o segundo se recuperou de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito e já está trabalhando com o grupo. Por fim, o time deve ser muito parecido com o que enfrentou o Fluminense, na última rodada.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo também deve ter seus retornos. Afinal, Fagner e Renato Augusto, que voltaram a treinar após problemas musculares, podem voltar a lista de relacionados. Além disso, quem volta ao time é Gabriel Moscardo, que estava com a Seleção Olímpica Brasileira, mas já está de volta. Por fim, Bruno Mendéz e Rojas, com suas respectivas seleções e Maycon, suspenso, estão fora do embate.

FORTALEZA X CORINTHIANS

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 14/09/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira(Fifa-MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.