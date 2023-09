Internacional x São Paulo, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, a partir das 20h

Internacional e São Paulo, dois dos maiores campeões do futebol brasileiro, se encontram na noite desta quarta-feira (13/9), no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília). O jogo é valido pela 23ª rodada do Brasileirão e marca o retorno da competição após a paradinha para a Data-Fifa. E a “Voz do Esporte” preparou uma transmissão em alto nível para que o torcedor não deixe escapar nenhum detalhe. Para isso, inicia um super pré-jogo, sob o comando de Cesar Tavares, que também assina a narração desta grande partida que colocará o vencedor de volta ao G10.