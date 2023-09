Botafogo pede explicação ao Galo por carga reduzida de ingressos na Arena MRV

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, Galo disponibilizou uma carga reduzida de ingressos (apenas 2,5%) para a torcida visitante, o que causou a insatisfação por parte da diretoria do Glorioso, que se manifestou em nota oficial.

Diante disso, o Alvinegro solicitou que o mandante explique o motivo da carga reduzida (cerca de apenas 2,5%). Além disso, o clube formalizou um pedido para que seja disponibilizado os 10% (3,9 mil ingressos), dentro do prazo previsto pelo regulamento da competição nacional.

Na prática, entretanto, o Galo disponibilizou apenas cerca de mil ingressos, que foram esgotados em dez minutos de venda, nesta quarta-feira (13).

RECLAMAÇÃO DOS TORCEDORES

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo tem reclamado sobre os valores dos bilhetes da nova arena do clube mineiro. Cada torcedor visitante terá que desembolsar cerca de R$ 300 (ou R$ 150 a meia) para acompanhar o time carioca em Belo Horizonte.

Esse valor é praticamente o dobro em relação ao que os atleticanos pagaram no Nilton Santos, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na época, os ingressos custaram R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia).

O palco da partida do próximo sábado (16) também passa pela troca de boa parte do seu gramado. Isso acontece, pois a Arena MRV recebeu ao longo da semana alguns eventos musicais, que deixaram marcas e dificultaram o estado do piso. No confronto com o Santos, placas de grama se soltaram, no dia 27 de agosto, e provocaram críticas à administração por parte da mídia e das redes sociais.

Confira a nota do Botafogo na íntegra: “O Botafogo solicita e aguarda explicações do Atlético Mineiro sobre o porquê da carga reduzida comercializada para a sua torcida no jogo deste sábado (16), na Arena MRV, pelo Brasileiro. O Clube formalizou o pedido de 10% dentro prazo previsto no regulamento da competição e espera que as regras sejam cumpridas por respeito a todos os envolvidos.

O Botafogo defende uma política nacional de reciprocidade, condições e tratamentos aos visitantes de todos os clubes para evolução do futebol brasileiro. O Clube reitera o seu inconformismo com a situação e aguarda posicionamento."