Puma não se manifesta sobre Antony, acusado de violência doméstica

A fornecedora de material esportivo Puma ainda não se manifestou sobre o caso envolvendo o atacante Antony, com tem contrato de patrocínio. O jogador de 23 anos é alvo de múltiplas denúncias de violência doméstica. Apesar de toda polêmica envolvendo o seu nome, o atacante do Manchester United continua estampando a marca da fornecedora que a sua patrocinadora nas redes sociais.

Antony acabou cortado da Seleção Brasileira para os dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Bolívia e Peru. Ademais, também está afastado dos treinos com sua equipe na Inglaterra. Entretanto, a Puma não fez qualquer tipo de pronunciamento envolvendo o seu agenciado.

A Puma, aliás, não só se calou sobre os incidentes sobre Antony como seguiu postando normalmente conteúdos envolvendo o jogador, mesmo após o escândalo vir à tona. Nas redes sociais da empresa, um vídeo do dia 28 de agosto mostra o jogador contando sobre sua infância e o começo de sua carreira, na periferia de São Paulo. Anteriormente, o jogador já aparecia ostentando um novo modelo de chuteiras da marca, então recém-lançado.

Por sua vez, o Manchester United vinha ignorando a situação institucionalmente até esta semana. No último dia 2, Antony foi o garoto-propaganda da ativação de uma parceria do clube com a rede social Snapchat.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.