Raphinha se atrasa e perde reapresentação no Barcelona

O Barcelona treinou nesta quarta-feira com o grupo quase completo após a Data Fifa. Quase porque o brasileiro Raphinha não conseguiu chegar a tempo da atividade no CT Joan Gamper e ficou de fora do trabalho.

Raphinha esteve em campo na vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, em Lima, na última terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, o jogador deixou o país andino em voo fretado junto com Neymar e Marquinhos. O camisa 10, aliás, compartilhou a imagem em uma rede social.

Segundo o “Mundo Deportivo”, porém, Raphinha deverá treinar normalmente nesta quinta-feira. Esta será a penúltima atividade antes da partida contra o Real Betis, no sábado, pela La Liga. As equipes se enfrentam no Estádio Olímpico de Montjuïc, às 16h (de Brasília).

Os outros jogadores que se apresentaram ao técnico Xavi Hernández após a Data Fifa fizeram apenas um trabalho regenerativo. A partir desta quinta, o elenco vai treinar normalmente para a volta do Campeonato Espanhol.

A maior preocupação na equipe catalã era com o meio-campista Ilkay Gündogan, que se lesionou na vitória da Alemanha sobre a França em amistoso. O camisa 22, contudo, passou por exames de imagem e não deve ser problema para o fim de semana.

