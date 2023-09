Flamengo encara Athletico com Gabigol e Pedro juntos no ataque

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (13), após a parada para a Data-Fifa. O adversário será o Athletico-PR no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo das 21h30 (de Brasília), Jorge Sampaoli não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso. Assim, o técnico argentino aposta no retorno da dupla formada por Gabigol e Pedro no ataque.

A partida será transmitida pela TV Globo para quase todo o Brasil. A exceção fica por conta do estado de São Paulo, que assistirá Internacional x São Paulo.

Desse modo, o Flamengo vai a campo com: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro.

O jogo ocorrerá em local alternativo devido ao fechamento do Maracanã para a realização de melhorias no gramado. Mesmo na condição de mandante nesta partida no Espírito Santo, o Flamengo voltará a atuar em casa somente no final de semana, quando recebe o São Paulo pelo dsuelo de ida da decisão da Copa do Brasil.

