Sampaoli comenta escalação do Fla e Gabi e Pedro titulares

Jorge Sampaoli, na chegada do Flamengo ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica, comentou sobre o que espera para a partida desta quarta-feira (13/9) contra o Athletico-PR. Ele monta o time com três zagueiros (Fabrício Bruno, David Luiz e Leo Pereira). O técnico diz que a sua 36ª escalação diferente em 36 jogos no comando do time não é para poupar titulares para a final da Copa do Brasil (contra o São Paulo, ida no domingo). Mas por ausências por suspensão ou lesão.

“Fizemos uma preparação muito boa. Não poupei ninguém para domingo. O que temos são as muitas ausências, mas nenhuma mudança foi para preservar algum jogador para o domingo”, disse.

A grande novidade é a presença de Gabigol e Pedro no ataque. Sampaoli comentou que existiu a possibilidade de apostar na dupla. E que a escalação de Éverton Cebolinha (teoricamente ala pela esquerda) faz o Flamengo ter a chance de jogar com um trio bem ofensivo.

“São dois jogadores importantes. Afinal, fazem muitos gols. A ausência de Bruno Henrique abre a possibilidade da dupla jogar junta. E ainda teremos um jogador ofensivo a mais, o Everton Cebolinha, o que faz um tridente de ataque capaz de fazer muitos gols”.

Sampaoli diz que ainda sonha em lutar pelo título do Brasileirão, apesar da grande distância entre o Rubro- Negro (39 pontos) e o líder (51)).

Está difícil, A diferença é grande, mas vamos tentar”

