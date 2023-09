São Paulo escalado para enfrentar o Internacional. Força no ataque

Dorival Junior confimou, minutos antes do duelo desta quarta-feira (13/9) contra o Internacional, pelo Brasileirão, o time que estará em campo no Beira-Rio. A dúvida estava no meio de campo. Porém, ele optou em deixar Pablo Maia como o primeiro volante, mantendo Alisson e Wellington Rato fechando o meio. Assim, Lucas Moura, Calleri e Luciano formam o trio de ataque. Na zaga, entra Diego Costa. Tudo para acabar com os seis jogos sem vitória. Veja abaixo a formação:

Para facilitar, esta é a formação considerando as posições dos jogadores: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Wellington Rato; Lucas Moura, Lucuiano e Calleri.

