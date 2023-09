Real Madrid divulga reforma na estação de metrô do Santiago Bernabéu

Em processo de obras no Santiago Bernabéu, o Real Madrid anunciou também uma reforma na estação de metrô que fica na porta do estádio. Nesta quarta-feira, o clube merengue revelou detalhes de um acordo com a Prefeitura da capital espanhola.

Inaugurada em 1982, para a Copa do Mundo disputada na Espanha, a estação será reformada ao longo de três anos a partir do início de 2024. O custo da obra será de 70 milhões de euros (R$ 369 milhões).

A área do local, que atualmente mede 4.843 metros quadrados, será quase triplicada. Afinal ao final das reformas, o local terá dimensão de 12.481 metros quadrados. A estação contará com 12 novos elevadores e 24 escadas rolantes, além de ser mais acessível para pessoas com dificuldade na locomoção.

A estação terá decoração com referências ao Real Madrid, como momentos marcantes da história do clube e também atletas do elenco. Nos próximos dias, a Comunidade de Madri irá votar em um concurso par definir as ornamentações.

O Santiago Bernabéu passa por reformas desde 2019 e se tornará em um dos estádios mais modernos do mundo. A fachada do local está quase pronta, e o clube manda jogos normalmente enquanto as obras seguem. A expectativa é pela conclusão ainda nesta temporada, mas o estacionamento deverá ficar pronto apenas em 2025.

