Laterais brilham, e Internacional vence o São Paulo de virada

Triunfo de virada com brilho inesperado. O Internacional recebeu o São Paulo nesta quarta-feira, pela 23ª rodada do Brasileirão 2023, e o time de Eduardo Coudet conseguiu a primeira vitória sob o comando do argentino no torneio nacional. Em partida realizada no Beira-Rio, Calleri abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, mas Bustos e Renê fizeram na etapa final para o time gaúcho.

Com o resultado, o Internacional chega aos 20 pontos na tabela, ultrapassando o próprio São Paulo, que tem 28. A equipe gaúcha está, no momento, na 10ª colocação, enquanto o time paulista ocupa o 12º lugar. A rodada, porém, será finalizada até sábado, e os clubes podem perder posições.

Primeiro tempo

Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo foi melhor nos primeiros 45 minutos. O time de Dorival Jr criou as melhores chances, principalmente na jogada aérea. Lucas Moura e Calleri, ambos de cabeça, levaram perigo ao gol do time gaúcho. O segundo, inclusive, acertou a trave. No fim da primeira etapa, porém, o esforço foi recompensado. Mercado recuou bola para Keiller, que dominou errado. Alisson roubou e foi derrubado pelo goleiro. O juiz marcou pênalti, e Calleri cobrou no meio. O camisa 1 colorado ainda tocou na bola com os pés, mas não evitou o gol tricolor já nos acréscimos do primeiro tempo.

Segundo tempo

O Internacional voltou para o segundo tempo com postura completamente diferente e passou a mandar na partida. Os comandados de Eduardo Coudet conseguiram o empate com o lateral-direito Bustos, que aproveitou falha da defesa após cruzamento, e viraram com o lateral-esquerdo Renê, que acertou belíssimo chute de fora da área sem dar chances a Rafael. No fim, atrás no placar, o São Paulo se lançou ao ataque em busca do empate, enquanto o Inter tentou se defender. A pressão paulista, porém, esbarrou na eficiente marcação colorada, e os gaúchos somaram mais três pontos.

INTERNACIONAL 2 x 1 SÃO PAULO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 13/09/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público: 18.351 (pagantes) e 20.763 (presente)

Renda: R$ 318.063,00

INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado (Hernández, intervalo) e Renê; Gabriel (Rômulo, intervalo), Bruno Henrique (Matheus Dias, 43’/2ºT), Mauricio (Igor Gomes, 36’/2ºT), Alan Patrick (Gustavo Campanharo, 46’/2ºT) e Wanderson; Lucca. Técnico: Eduardo Coudet

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Nathan Mendes, 34’/2ºT), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Patryck, intervalo); Pablo Maia, Alisson, Wellington e Lucas Moura (Rodrigo Nestor, 23’/2ºT); Luciano (Michel Araújo, 23’/2ºT) e Calleri (Alexandre Pato, 34’/2ºT). Técnico: Dorival Jr

Gol: Calleri, 48’/1ºT (0-1), Bustos, 13’/2ºT (1-1) e Renê, 24’/2ºT (2-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Mercado, Keiller e Gabriel (INT); Diego Costa, Pablo Maia, Rafinha e Calleri (SAO)

Cartão Vermelho: –

