Sampaoli inventa e Flamengo, abaixo da crítica, perde para o Athletico

Em mais uma partida abaixo da crítica, o Flamengo viu o bem postado Athletico-PR calar a torcida que compareceu em bom peso no Kleber Andrade em Cariacica (ES). Assim, no jogo desta quarta-feira (12/9) pela 23ª rodada do Brasileirão, deu Furacão 3 a 0, gols de Cacá, Alex Santana e Vitor Bueno. Afinal, Sampaoli voltou a inventar (David Luiz de volante, Thiago Maia de lateral) e o Mengo, perdido e com dez na etapa final (Gabi expulso), foi presa fácil para um Furacão que estava tão desfalcado quanto os cariocas, mas sem invenções do seu treinador.

O Flamengo para nos 39 pontos, em quarto lugar, mas com risco de perder duas posições na tabela e vendo suas chances mínimas de título virarem quase pó. O Furacão foi aos 37 pontos, entrando no G6, mas pode perder posições.

Flamengo só foi bem no primeiro tempo

O início do jogo deu a impressão de que o Flamengo comandaria as ações e pressionaria o Furacão. Afinal, Gabi quase marcou aos dois minutos, para defesa de Leo Linck. Contudo, o time carioca falhou demais na saída de bola, com saídas erradas de Matheus Cunha, Thiago Maia e, principalmente, de David Luoiz, irreconhecível.

O Furacão teve boas oportunidades e numa delas, aos 26, em erro de marcação do Mengo, Vitor Bueno arriscou de fora da área. Assim, a bola bateu em Pedro e matou o goleiro Matheus Cunha, que ainda teve reflexo para tirar com o pé. Mas a sobra ficou com Cacá, que fez 1 a 0. Dessa forma, o Furacão seguiu criando em cima dos erros do Fla, que só foi ter uma chance real no fim, num escanteio de Gabi que Leo Pereira cabeceou e Madson salvou na linha. Vitória justíssima dos visitantes no primeiro tempo.

Athletico mata o jogo no segundo tempo

O Flamengo voltou um pouco melhor com as saídas de seus dois piores em campo (David Luiz e Victor Hugo). Dos que entraram, Everton Ribeiro deu bons passes, mas Allan logo se machucou, aos 16 minutos. Pouco depois, Gabigol acertou uma cotovelada em Cuello e foi expulso. Com dez, o Fla viu o Athletico cadenciar o jogo e, aos 39, em falha de Leo Pereira, Alex Santana pegou de primeira de fora da área para fazer 2 a 0. Assim, ele foi ironicamente aplaudido pela torcida do Fla, que vaiou muito o time. Nos acréscimos, ainda teve pênalti para fechar o placar em 3 a 0. Vitor Bueno marcou. Tome crise para a final da Copa do Brasil (ida no domingo)

FLAMENGO 0X3 ATHLETICO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/9/2023

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz (Allan, Intervalo e, depois, Igor Jesus, 18’/2ºT) e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Victor Hugo (Everton Ribeiro, Intervalo) e Gerson; Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

ATHLETICO: Léo Linck; Madson (Bruno Perez, 40’/2ºT), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura (Alex Santana, 18’/2ºT), Erick, Vitor Bueno e Zapelli (Willian Bigode, 33’/2ºT); Cuello (Rômulo, 40’/2ºT) e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

Gol: Cacá, 25’/1ºT (0-1); Alex Santana, 38’/2ºT (0-2); Vitor Bueno, 51’/2ºT (0-3)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Wesley, Everton Ribeiro, Jorge Sampaoli (FLA); Hugo Moura, Alex Santana (ATH)

Cartão vermelho: Gabigol, (Fla, 20’/2ºT)

