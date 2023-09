São Paulo: Diego Costa lamenta derrota e pede foco na final da Copa do Brasil

O zagueiro Diego Costa lamentou a derrota do São Paulo para o Internacional nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, mas afirmou que a equipe tem que levantar a cabeça. No próximo domingo, o Tricolor começa a decidir o título da Copa do Brasil, e o atleta disse que é hora do Brasileirão ficar para trás.

“Fizemos um bom primeiro tempo. Começamos na frente, mas entramos desligados no segundo tempo”, disse o defensor, que também foi questionado se a derrota interfere na partida contra o Flamengo.

“Cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato. Temos que focar no domingo agora, o Brasileiro ficou para trás. Temos que estar com a cabeça na final”, finalizou à “Rede Globo”.

Com a derrota, o São Paulo segue com 28 pontos, agora na 12ª colocação. Até o fim da rodada, porém, o time paulista pode perder mais posições na classificação. No total, o time de Dorival Jr perdeu não vence há sete jogos seguidos no Brasileirão, com quatro derrotas e três empates no período.

São e Paulo e Flamengo se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O duelo de volta será no dia 24, no Morumbi, no mesmo horário.

