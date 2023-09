Gabigol: ‘Treinamos muito esta formação, mas a coisa não funcionou’

Gabigol foi a surpresa na coletiva do Flamengo após a derrota por 3 a 0 para o Athlético em Cariacica, pelo Brasileirão. Foi ele quem apareceu primeiramente para o papo com a imprensa. O atacante fez partida fraca e sendo expulso em lance desnecessário. Na entrevista, tratou de elogiar Sampaoli. E disse que a grande supresa da escalação, David Luiz de volante, não foi uma invenção. Mas algo muito treinado.

“A imprensa não vê treino e acha que sabe tudo, mas não sabe. Afinal, treinamos muito essa formação, com David Luiz no meio, eu mais aberto. Era para dar certo. Mas as coisas não funcionaram. Mas trabalhamos muito e o Sampaoli é um grande treinador. Parece que está no Flamengo há anos, sempre disse que era um sonho dele estar aqui. Mas não deu certo contra o Athletico. Temos oscilado e queremos oscilar menos”, dise, lembrando que o time venceu o líder Botafogo e, no jogo seguinte, deixa a desejar.

Sobre a sua expulsão, no segundo tempo, uma cotovelada em Cuello, Gabi analisou assim:

Fui me proteger, pois ele (Cuello) tinha escorregado. Meu braço foi para a frente. Pelo VAR parece mesmo uma agressão, mas o lance não foi aquilo que pareceu” .

Agora, Gabi diz que o Flamengo tem de mudar o foco, pois no domingo tem a primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo no Morumbi. Ele lembrou que assim como o Mengo, o Tricolor paulista também perdeu na rodada (Internacional 2 a 1 ).

“O que tem de fazer é ir pra casa, descansar e vencer o jogo de domingo, a primeira partida da final da Copa do Brasil, que é muito importante. Precisamos analisar o vídeo para arrumarmos as coisas, ter um trabalho coletivo bom para a individualidade aparecer . O São Paulo também perdeu nesta quarta-feira e não vence há tempos (sete jogos). Queremos muito a torcida nos empurrando. Sei que esta derrota pesa muito. Nesse momento é que vemos quem é quem. Quem quer ser o melhor e quer vencer é nos momentos dificeis que ele aparece. E temos grandes jogadores e grande treinador”.

