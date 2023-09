Renê celebra primeiro gol pelo Internacional em vitória importante

Autor do gol da vitória do Internacional sobre o São Paulo, o lateral Renê celebrou o triunfo colorado nesta quarta-feira. O camisa 6 contou que os atletas colorados conversaram no vestiário e que o clube precisa seguir nesta pegada.

“Queria muito fazer esse gol para o meu filho, mas estou muito feliz pela vitória. A gente falou no vestiário que não jogamos o que queríamos no primeiro tempo. Fui feliz de acertar um chute que treino muito. Se continuarmos nessa pegada, vamos longe ainda”, disse o ala à “Rede Globo”.

Renê brincou sobre ainda não ter feito gol pelo Inter até esta quarta-feira e que dedicou o gol à esposa, que está esperando o terceiro filho.

“Já tinha uns dois, três anos que não fazia gol. Sempre que minha esposa estava grávida eu conseguia fazer gol. Já estava preocupado, mas deu tudo certo”, finalizou.

Com a vitória, o Inter voltou a vencer no Brasileirão após dez rodadas. Foi o primeiro triunfo da equipe sob o comando do argentino Eduardo Coudet. O próximo jogo da equipe gaúcha é no dia 21, contra o Athletico, fora de casa.

