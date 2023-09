Flamengo tem três dias para demitir Jorge Sampaoli

Athlético-PR 3 x 0 Flamengo no Espírito Santo. Talvez a pior partida do time carioca no segundo semestre. Jorge Sampaoli teve de 3 a 13 de setembro sem jogos para desorientar ainda mais o que já não tinha rumo. Dessa vez, por opção do sujeito, não havia Bruno Henrique para salvá-lo. Uma dezena de dias para o andarilho pregar seus ensinamentos mostrou definitivamente que o tempo é o senhor da razão. O clube da Gávea não ganhará nada com este sujeito como técnico. Vamos reafirmar: só levará Copa do Brasil, o que resta em 2023, se o argentino for demitido.

Dado que o Rubro-Negro briga apenas por vaga na Sul-Americana, se é que isso será possível, os cartolas poderiam aproveitar para iniciar uma reformulação visando a temporada de 2024, pois essa está perdida. São três meses para reabilitar, no próximo ano, a vergonha do atual. A propósito: 2024 será mais difícil, com orçamento menor, sem premiações por títulos recentes e a receita promovida por participação na Libertadores.

Bom começo do Flamengo. Mas…

Até que o Flamengo entusiasmou no começo, criando chances, mas em 15 minutos a tradicional confusão entre os setores deu a sua graça, pois os erros dos homens de frente comprometiam os apoiadores, e os defensores não só saíam mal, como deixavam a retaguarda exposta. Aos 26, Vitor Bueno bateu de longe, a bola desviou em Pedro, o goleiro Matheus Cunha caiu sentado e Cacá, que é zagueiro, apanhou o rebote, completamente desmarcado em plana área, para abrir o placar: 1 a 0.

Daí em diante, houve correria e desacerto na mesma proporção, tanto que o Athlético, na prática, não teve muita dificuldade para segurar o resultado, e pior, ameaçar ampliá-lo em contra-ataques. Na realidade, não é possível sequer fazer previsão para a etapa derradeira, pois ninguém sabe – nem ele – o que fará o mago ambulante no intervalo.

Pois uma luz divina fez o sujeito trocar David Luiz e Victor Hugo por respectivamente Allan e Éverton Ribeiro. Sem Victor Hugo – o que é Victor Hugo? – e com a contusão de Allan, o Flamengo passou a jogar com 11 a partir dos 16 minutos.

Tirem Jorge Sampoli!

O problema é que o Athlético assumiu a retranca e o time carioca, já no desespero, não conseguia mais apresentar nada de útil, além de um considerável repertório de equívocos. Aos 20, Gabriel agrediu Cuello e foi expulso. O que se viu foi mais do mesmo, um autêntico bumba meu boi, ou seja, uma equipe aos trancos e barrancos, tropeçando na própria mediocridade.

Não seria um exagero dizer que o Athlético, mesmo encolhido, teve mais oportunidades, quando apostava na velocidade, tanto que Alex Santana, que substituíra Hugo Moura, apanhou sobra, aos 39, para ampliar. Aos 48, Éverton Ribeiro derrubou Rômulo, e Vitor Bueno cobrou o pênalti para enfiar 3 a 0. Resultado lógico.

O Flamengo tem três dias para mandar Jorge Sampaoli embora. Há tempo para salvar a pátria. Se não o fizer, não há dúvida que o São Paulo ganhará a Copa do Brasil perla primeira vez em sua existência, e que Dorival Júnior – desprezado pela contratação do gênio Vitor Pereira – conquistará o bicampeonato da competição.

