Coudet celebra primeira vitória pelo Inter no Brasileirão: ‘Estava desesperado’

O técnico Eduardo Coudet celebrou a vitória do Internacional sobre o São Paulo nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. Após a partida, em entrevista coletiva, o argentino analisou a atuação de sua equipe e parabenizou a equipe pela entrega na etapa final.

“O Inter se saiu muito bem. Estou muito contente, não só pela pressão e roubadas de bolas, mas pelo jogo e criação de chances. Fizemos uma grande partida, um grandíssimo segundo tempo. O primeiro tempo não foi ruim pelo adversário que tínhamos. Tomamos gol no fim e é difícil quando acontece isto”, disse o treinador.

Agora o Colorado volta a campo somente no dia 21, na quinta-feira da próxima semana, e Coudet disse que ainda não está pensando no duelo. O Internacional vai encarar o Athletico, fora de casa.

“Ainda não estamos pensando o que vamos fazer. Tem uma distância grande entre um jogo e outro. Vamos ver quem chega melhor. Esta é a intenção que temos. Às vezes temos que cuidar para evitar riscos”, afirmou Coudet.

Treinos na Data Fifa

“Fizemos muitos dias de condicionamento. Era no jogo que podíamos mostrar que estamos melhor. Pudemos aproveitar as semanas completas que temos. Tem que sofrer na semana para aproveitar no jogo. Tem coisas para ajustar, para melhorar, talvez sobre estratégia e tática, mas estamos convencidos que podemos ser um time que transmita coisas do campo para fora. Gosto do que faz o time. Por isto o torcedor está esperançado.”

Primeira vitória no Brasileirão

“Eu também estava desesperado por voltar a ganhar. Merecíamos ganhar do Cuiabá e do Fortaleza. Com mais seis pontos, estaríamos muito bem no Brasileirão. Aqui no Beira-Rio, com a torcida, temos um plus. Na pandemia, tivemos a infelicidade de não poder aproveitar isto. Vamos tentar transmitir do campo para fora em cada jogo, e fazer grandes jogos.”

