Ferroviária e Ferroviário empatam no primeiro jogo da final da Série D

Deu empate no primeiro jogo da final da Série D do Brasileiro. Nesta quarta-feira (13), Ferroviária-SP e Ferroviário-CE não saíram do 0 a 0 na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Ali, Thiaguinho e Ciel desperdiçaram a oportunidade de dar a vitória aos cearenses.

Quem vencer o jogo da volta no sábado, às 16h (de Brasília), no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), assegura o título da compertição, equivalente a Quarta Divisão do futebol brasileiro. São esperados 15 mil torcedores apoiando o Tubarão da Barra nesta partida decisiva. Em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.

O Ferroviário, mesmo na ocndição de visitante, controlou as ações e criou boas chances na primeira etapa. O time cearense até balançou a rede com o experiente Ciel, mas a arbitragem apontou corretamente o impedimento. Os donos da casa, por outro lado, chegaram apenas nos contragolpes, e Batista desperdiçou a melhor oportunidade.

No retorno do intervalo, o Tubarão da Barra continuou dando as cartas como se fosse o mandante da partida. Assim, Thiaguinho carimbou a trave do goleiro Léo Wall, e Ciel cobrou falta no travessão. Apesar da maior movimentação na segunda etapa, o placar permenceu zerado na Fonte Luminosa.

