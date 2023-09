Um mês após o acerto, Payet eleva receitas e destaca marca do Vasco

Faz um mês que o Vasco anunciou Dimitri Payet como a principal contratação da temporada. Desde então, o meia francês causou euforia em sua chegada no aeroporto, participou de pequenas ações e, por ora, só jogou por 45 minutos na última partida. Mesmo assim, os efeitos do novo camisa 10 de São Januário já começam a ser sentidos pelos cofres da SAF que administra o futebol.

Afinal, entre outros resultados, o clube cruz-maltino quase triplicou a média de venda de camisas, e o cupom “Payet10”, que dá desconto de 10% à adesão e renovação de sócios, foi utilizado cerca de 7 mil vezes. Ou seja, os números sugerem que o Vasco ganhou mais de 15% em receitas através do plano de associados. Isso, traduzido em valores, gira em torno de R$ 250 mil e 400 mil por mês.

Em várias lojas oficiais do Vasco, aliás, o número de Payet esgotou. Mas o Vasco e a Kappa, fornecedora de material esportivo, foram rápidos e não houve problemas na reposição até aqui. Também é possível encontrar copos e chaveiros com o nome do meia. A falta de ídolos e a disputa da Série B fez com que, desde Germán Cano, em 2021, houvesse um intervalo sem a exploração mais efetiva da imagem de jogadores.

“Por que escolhi o Vasco da Gama? É um Gigante, é histórico. É muito conhecido na França. Teve jogadores como Romário, Edmundo, Juninho, Roberto Dinamite… porém, existe mais uma razão: a luta contra o racismo. É uma escolha nesse sentido”, ressaltou Payet, em sua apresentação, mostrando que tem pinta de ídolo.

CRESCIMENTO NAS REDES SOCIAIS



A área comercial da SAF celebra, ainda, o crescimento dos números internacionais após a assinatura de contrato com o meia. De acordo com Caetano Marcelino, que comanda o departamento vascaíno, houve aumento significativo da venda de camisas na França e na Inglaterra, locais onde Payet jogou. A informação foi passada ao site ‘ge’, na última semana de agosto. Desde o desembarque do astro, diversos veículos de comunicação vem seguindo o passo a passo dele e destacam frequentemente o nome do clube.

Além disso, as redes sociais do Cruz-Maltino ganharam mais seguidores. No Instagram, por exemplo, são aproximadamente 100 mil. O próprio Payet, por sinal, também engrossou sua lista de fãs. Em comparação à data anterior à sua contratação, o jogador contabiliza cerca de 300 mil pessoas a mais no perfil do Instagram. Claro, muitos vascaínos e tantos outros brasileiros curiosos em acompanhar seu dia a dia por aqui. O carisma, as frases em português e a semelhança com as origens do clube abriram caminho para isso.

SEGUNDO ‘BOOM’ DE PAYET

A expectativa interna é que o novo momento de potencialização de lucros com o francês ocorra assim que ele produza em campo. Neste sábado, contra o Fluminense, nàs 16h, no Estádio Nilton Santos, tem chances de ser titular pela primeira vez. Desde a estreia, no empate com o Bahia, Payet não teve folga e aprimorou a forma física por quase duas semanas no CT Moacyr Barbosa.

Esta será, também, o debute dele com o apoio da torcida no Rio, que soltará a voz com as músicas que criou para seu camisa 10.

