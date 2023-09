Dorival lamenta nova derrota e admite foco na Copa do Brasil

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira (13), no Beira-Rio, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Dorival Júnior admitiu que o desempenho ruim da equipe, se passa muito pelo próximo compromisso. Afinal, o Tricolor Paulista encara o Flamengo, neste domingo (17), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. E para o treinador, fica difícil não pensar em outra coisa.

“Todos nós estamos pensando muito nos dois jogos finais. Tenho certeza de que os dois lados estão da mesma forma. Todos querem que chegue logo esse momento. Jogo de domingo é outro momento e outra característica. Sinceramente, o passado em relação a esse pequeno histórico não é problema nenhum para o jogo dessa semana. Temos que estar focados e determinados para dois jogos importantíssimos na história do clube”, falou Dorival Júnior.

Entretanto, o desempenho do São Paulo no Rio Grande do Sul chamou a atenção. Afinal, Dorival entrou em campo com o que tinha de melhor, mas tirou seus principais atletas no segundo tempo. Mesmo assim, o Tricolor acabou tendo uma atuação fraca, principalmente no segundo tempo. O treinador explicou a tática e suas substituições.

“É difícil virar a chave quando você tem um jogo marcante na história do clube e temos que fazer um jogo nesse intervalo, que foi importante estarmos em campo, claro. As alterações não foram táticas, quero deixar claro, foram atuações no sentido de resguardar alguns jogadores, mas que seria importante que jogassem por determinado período’, concluiu o treinador.

