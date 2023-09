Pepa abre o jogo, revela mágoa com Cruzeiro e nega problemas no vestiário

Após duas semanas de sua demissão, o técnico português Pepa quebrou o silêncio e falou sobre sua saída do Cruzeiro. O treinador revelou grande mágoa com a SAF da Raposa e garantiu não ter qualquer problema no vestiário.

Inicialmente, o ex-treinador da Raposa garantiu que segue torcendo pela equipe, no entanto, admite mágoa da direção do Cruzeiro.

“Quando falo sobre isso, falo com um bocado de mágoa e frustração, porque não queria sair. Não esperava, nem queria. Mas, pronto. É assim. Estou aqui, estou torcendo de longe para que ocorra tudo bem. E vai ocorrer”, disse em entrevista a “Tv Globo”.

A demissão de Pepa ocorreu em momento difícil do time na temporada. Afinal, eram sete jogos sem uma vitória e o time cada vez mais perto da zona de rebaixamento.

O treinador, todavia, ressaltou que esperava ter mais apoio da diretoria. Ele salientou, inclusive, se baseou no grande processo seletivo do clube para chegar a sua contratação.

“Tudo, tudo, tudo. Não me faltou nada. A única coisa que me senti foi um pouco desapoiado. Você treina o Cruzeiro, com 11 milhões de torcedores, uma paixão louca. De repente, tchau, acabou. Se fosse por confusão com jogadores, com direção, com más exibições… aí, sim. É uma grande mágoa. Da mesma forma como foi explicado sobre a força do projeto, se em algum momento acontecesse de perder por 3 a 0, chegar e falar: meus amigos, esse é nosso treinador, é ele até o final da temporada. Seja com 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0, ele vai ser nosso treinador, porque foi escolhido e nós acreditamos”, acrescentou.

Pepa fala do vestiário do Cruzeiro

Após a demissão do treinador, foi falado em Belo Horizonte que o ex-técnico do Cruzeiro “perdeu o vestiário” e não tinha mais capacidade para unir o elenco. Ele fez questão de negar essa versão.

“Algumas coisas chegam aos seus ouvidos. E quando vieram me falar de mau ambiente no vestiário, é completamente mentira. E não é que há necessidade de vir aqui desmentir, mas é mentira. Ambiente fantástico com tudo e com todos, com jogadores, estrutura, direção, funcionários, segurança, porteiro, pessoal da limpeza, da cozinha, de tudo”, salientou.

Pepa ainda acredita que o momento do Valladolid, clube irmão do Cruzeiro na Espanha, também gerido por Ronaldo Fenômeno, pode ter contribuído para a sua demissão aqui no Brasil.

“Os resultados não estavam sendo os melhores. Alguns ruídos externos, alguma pressão externa, ok. Não sei se pesa em quem decide, o fato de o Valladolid ter caído no ano passado. Não sei. Resultados são nossa vida. Treinador vive de resultados”, finalizou.

