São Paulo anuncia fim de parceria com a Adidas

O São Paulo emitiu um comunicado oficial no qual afirma que não vai renovar seu contrato com a Adidas. A decisão veio a público nesta quinta-feira (14). O Tricolor encerra uma parceria de cinco anos marcada por atritos e polêmicas entre o clube e a empresa alemã. Assim, o caminho fica aberto para a New Balance, que deve ser a nova fornecedora esportiva do Soberano.

“Após cinco anos de parceria, o São Paulo Futebol Clube e a adidas não renovarão o acordo de fornecimento de material esportivo em vínculo a ser encerrado ao fim de 2023. Ao longo destes anos, adidas e São Paulo lançaram camisas históricas que foram eternizadas pela torcida tricolor na terceira passagem da marca das três listras pelo clube. Os uniformes e coleção da atual temporada seguem disponíveis para compra nos canais de venda oficiais do clube e da marca enquanto durarem os estoques”, diz o comunicado do clube.

Comunicado oficial: São Paulo FC e adidas. pic.twitter.com/1PuKanGirz — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 14, 2023

A Adidas tinha preferência na renovação de contrato com o São Paulo e igualar os termos oferecidos por uma concorrente. Contudo, a fornecedora esportiva, em decisão conjunta com o clube, optou por dar fim ao vínculo. Além disso, o clube do Morumbi quer ter mais atenção de sua fornecedora, algo que foi considerado uma falha na relação com a empresa alemã.

O Tricolor Paulista entende que pode ter um faturamento melhor caso tenha uma marca exclusiva. A New Balance, que deve ser a nova fornecedora do clube, também patrocina o RB Bragantino. Contudo, a empresa está disposta a abrir mão de seu contrato com o Massa Bruta para dar exclusividade ao São Paulo. O fim do vínculo com a Adidas deixa, então, o caminho aberto para um novo acordo.

